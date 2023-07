Neckarfest 2023 – gewachsene Anziehungskraft

Neu waren in diesem Jahr:

Die Anzahl der Bands, die sich für einen Auftritt auf der Hauptbühne beworben haben, und entsprechend die professionelle Qualität von Kommando Umsturz, U-Nited und Alban & die Heimleuchter, die exzellente Tanzmusik boten.

Die gewachsene Anzahl von insgesamt 27 mitwirkende Initiativen mit Infoständen, Aktivitäten für Kinder, Kunst und vielem mehr. Für alle Altersklassen war etwas dabei.

Zwei Open-Air-Diskussionsrunden: Eine mit der Umweltgewerkschaft Stuttgart/Esslingen und zwei Vertretern der "Letzten Generation" aus Stuttgart, und eine Diskussionsrunde mit Julia Scheller, Landesvorsitzende der MLPD Baden-Württemberg zum Thema: Was ich schon immer über den Sozialismus wissen wollte. 35 bis 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Das flexible Eingehen auf die extremen Wetterverhältnisse: Mit 36,8°C war es der bisher heißeste Tag dieses Sommers. Das Cafe-International von Courage wurde in den kühlen Saal verlegt, alle Schattenplätze genutzt, das Hauptprogramm später gestartet, ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt etc. Eine gutes Hitzeschutzkonzept, so dass man trotzdem feiern konnte. Erst kurz Ende des Bühnenprogramms setzte das angekündigte Gewitter ein, wir zogen in den Saal um und ließen das Fest dort ausklingen. „In Baden-Württemberg wurden gestern Abend innerhalb von 2 Stunden 30.000 Blitze gezählt, Starkregen und Sturmböen gemeldet“ (1)

Nicht für jeden Besucher und jede Besucherin sichtbar und manchmal unterschätzt: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor allem aus dem Kreis Stuttgart-Sindelfingen und dem ABZ-Team, die in vielen hundert Stunden Vorbereitung, Werbung, Aufbau, Koordination, Einkauf u.v.m. stemmten. Und alle diejenigen, die aus ganz Baden-Württemberg vom Bodensee bis Heidelberg, von Freiburg bis Ulm, von der Ost- bis zur Westalb, kamen, um zum Gelingen beizutragen. Erst so wird das Neckarfest zu einem anziehenden Gemeinschaftswerk. Sogar Freunde aus Thüringen und dem Ruhrgebiet waren unter den Besuchern und packten mit an.

Die Veranstalter: Arbeiterbildungszentrum Süd, MLPD Baden-Württemberg, MLPD Kreis Stuttgart/Sindelfingen und Jugendverband REBELL bedanken sich bei allen und freuen sich schon auf das 15. Neckarfest 2024.