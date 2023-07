Zweiter Jahrestag der Flutkatastrophe

Sofortige Hilfen für alle Betroffenen, wirksame Sofort- und Schutzmaßnahmen!

Als wollte das Wetter selbst am zweiten Jahrestag an die Flut im Ahrtal, im Rhein-Sieg-Kreis und weiteren Teilen Deutschlands und Europas erinnern, schüttete es aus allen Kübeln, just, als wir unsere Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf eröffneten.

Korrespondenz