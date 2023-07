Solidaritätserklärung an das Kurdische Gesellschaftszentrum Heilbronn

Der Presse haben wir entnommen, dass eure Kultur- und Vereinsräume in Heilbronn am letzten Donnerstag durch eine Razzia angegeriffen wurde und einzelne Personen willkürlich nach § 129 a+b gefangen gesetzt wurden. In einer offensichtlich konzertierten Aktion sind Razzien auch in Esslingen, Nürnberg, Darmstadt, Duisburg durchgeführt worden. Derzeit sitzen 12 kurdische Aktivisten bundesweit in Gefängnissen.

Gleichzeitig greift das Erdoğan -Regime Nordsyrien/Rojava mit Drohnen, Panzern und Artellerie feige und völkerrechtswidrig an, ohne dass die Außenminsterin Baerbock mit ihrer "feministischen Außenpolitik" überhaupt ein kritisches Wort dazu sagt. Im Gegenteil verstärkt die Berliner und die Administration der EU die Zusammenarbeit mit dem faschistischen Präsidenten Erdoğan.

Wir vom Internationalistischen Bündnis Stuttgart protestieren entschieden gegen diese Kriminalisierung und Verfolgung der kurdischen Menschen und ihres Kampfes für Freiheit und Selbstbestimmung. Diese Verfolgung richtet sich gegen alle Demokraten, Umweltschützer und Antifaschisten. Der Freiheitskampf der Kurden ist auch unser Kampf!

Sofortige Freilassung aller inhaftierten kurdischer Aktivisten

Weg mit den §§ 129 a+b

Schluss mit der Zusammenarbeit mit dem Erdoğan-Regime durch EU und Berliner Regierung

Gemeinsam gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus

Gemeinsam sind wir stark, stärken wir die Konferenz der United Front im September 2023

Hoch die Internationale Solidarität

Einstimmig verabschieder am 9.7.2023

Wir laden euch ganz herzlich zur weiteren Vorbereitung der Konferenz der United Front und der Bergarbeiterkonferenz am Sonntag, den 23.7. in Stuttgart, ein!

Rote Fahne News berichtete über eine Solidaritätsdemonstration am Samstag in Heilbronn.