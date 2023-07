Taliban ordnen die Schließung von Schönheitssalons für Frauen an

Die Taliban-Regierung in Afghanistan hat die Schließung von Schönheitssalons innerhalb eines Monats angeordnet, teilte das Moralministerium mit, was die jüngste Einschränkung des Zugangs afghanischer Frauen zu öffentlichen Orten darstellt.

„Die Frist für die Schließung von Schönheitssalons für Frauen beträgt einen Monat“, sagte Mohammad Sadiq Akif, ein Sprecher des "Ministeriums für die Verhinderung von Lastern und die Verbreitung von Tugend". Im vergangenen Jahr schlossen die Behörden die meisten weiterführenden Schulen für Mädchen, verwiesen Frauen der Universitäten und hinderten viele Frauen an der Arbeit. Viele öffentliche Orte, darunter Badehäuser, Fitnessstudios und Parks, wurden für Frauen geschlossen.

In den Monaten nach der Vertreibung der Taliban Ende 2001 waren in Kabul und anderen afghanischen Städten Schönheitssalons entstanden. Viele blieben nach der Rückkehr der Taliban an die Macht vor zwei Jahren geöffnet und boten einigen Frauen Arbeit und ihren Kundinnen ihre Dienste. Die Salons sind in der Regel nur für Frauen zugänglich und ihre Fenster sind abgedeckt, so dass die Kundinnen von außen nicht gesehen werden können.

Sahar, eine Bewohnerin Kabuls, die alle paar Wochen einen Salon aufsuchte, um sich Haare und Nägel machen zu lassen, sagte, sie habe das Gefühl, dass nun die letzte Möglichkeit für sicheres geselliges Beisammensein im Freien versperrt sei. „Parks sind für Frauen nicht erlaubt, also war es ein guter Ort für uns, unsere Freundinnen zu treffen. Es war ein guter Grund, uns zu sehen, andere Frauen und andere Mädchen zu treffen, um über Probleme zu reden“.„Jetzt weiß ich nicht, wie ich sie treffen, wie ich sie sehen kann, wie wir miteinander reden sollen. Ich denke, es wird für uns und die Frauen in Afghanistan starke Auswirkungen haben."