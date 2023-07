In dem Papier stellten sie die Frage, ob die Sanktionen gegen Russland wirken, ob sie sich derzeit auf die Preise westlicher Waren auswirken und ob westliche Unternehmen die Sanktionen gegen Russland selbst befolgen oder bewusst gegen sie verstoßen, um ihre Gewinne zu maximieren.

Sie schreiben: „Die Situation in der High-Tech-Branche ist wie folgt. In einem Unternehmen, das industrielle Automatisierung verkauft, wie: Frequenzumrichter, Sensoren, Relais, Softstarter, Controller und Module dafür, Displays usw. sieht es so aus: Die Vertriebsbasis ist Omron, Siemens. Darüber hinaus nicht-induktive Sensoren - das ist nur Omron. Sowohl Omron als auch Siemens haben Russland verlassen. In den ersten Monaten nach ihrem Weggang hatte das Unternehmen Probleme mit der Versorgung. Mitte letzten Jahres waren die Probleme gelöst. „Parallelimport", also Schmuggel durch Weißrussland. In diesem Bereich kontrollieren Lieferanten normalerweise tatsächlich die Preise aller Verkäufer, legen ihre eigenen Gewinnspannen fest und bestrafen sie streng für Unterpreise. Siemens ist gegangen, Omron ist gegangen, aber tatsächlich haben sie einfach aufgehört, die Preise zu kontrollieren. Sie wissen sehr gut, dass Automatisierungskomponenten nach Russland gehen und sich nicht in Weißrussland niederlassen. Das heißt, sie verkaufen ihre Produkte bewusst nach Russland. Die Wirtschaft des russischen Imperialismus wächst. High-Tech-Geräte werden an Industrieunternehmen geliefert. Der Verkauf in Russland ist noch einfacher und profitabler geworden. Andererseits füllen chinesische Unternehmen einen Teil des Marktes mit ihren Analoga von Omron- und Siemens-Produkten. Es ist unwahrscheinlich, dass westliche Länder und westliche Unternehmen die russische Wirtschaft abwürgen. Und umgekehrt."

Ein Aktivist aus Tscheljabinsk schreibt: „Wie ist die Situation bei Lebensmitteln? Wir haben erwartet, dass die Preise für Schokolade steigen würden, aber sie haben sich fast nicht verändert. Es gibt Kuriositäten bei Preisen und Rabatten, aber sie waren schon früher da, sie hängen nicht von Sanktionen ab. Preise für Zucker und Buchweizengrütze sind gestiegen. Aber das war immer so. Die Preise für Buchweizen und Zucker sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie am stärksten gestiegen. Jemand hatte Probleme mit der Versorgung (z. B. PepsiCo), aber sie wurden gelöst. Cola und Pepsi werden importiert aus Kasachstan durch „Parallelimporte“.