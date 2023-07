Auf der Insel Rhodos mussten 19.000 Menschen aus Ferienanlagen in Sicherheit gebracht werden; auch Einheimische verlassen ihre Häuser. Unter Urlaubern bricht zum Teil Panik aus. Die Reiseveranstalter sind völlig überfordert. Einheimische helfen so gut wie möglich. Die Hitzewelle wird auch in der kommenden Woche noch anhalten.