Bei Groß-Subbotnik 15 000 Bücher neu sortiert!

Ein Schatz, der unbedingt nutzbar gemacht gehörte. Aber auch verschwendeter Platz, der für andere Nutzungen freigemacht werden musste. Für unser kleines Team der Willi-Dickhut-Bücherei erschien das jahrelang als eine fast unlösbare Aufgabe. Doch unsere Parteileitung akzeptierte das nicht: Statt nur auf die Begrenztheit der eigenen Kräfte zu starren, forderte sie eine konzentrierte Mobilisierung vieler Kräfte in Form eines Subbotniks [1].

Und wir nahmen die Herausforderung an: In drei Tagen wurden von 76 freiwilligen Helferinnen und Helfern in knapp 300 Arbeitsstunden 15.000 Bücher in einer Menschenkette aus den Kellern geholt (vorher gereinigt), auf 28 Tischen im Bistro und fast dem halben Kultursaal der Horster Mitte aufgestellt, nach Kategorien sortiert, Regale aufgebaut und die Bücher wieder neu einsortiert. Wir packten 65 handliche "Gemischte Kisten": Je ein Drittel Parteiliteratur, ein Drittel weiterer Bücher des wissenschaftlichen Sozialismus und ein Drittel gute Unterhaltungs-Literatur samt Sachbüchern. 18 "Gemischte Kisten" verkauften wir gleich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Seminars für 15 bzw. 25 Euro zum Weiterverkauf an ihren Orten.

Weitere gepackte „Gemischte Kisten“ freuen sich auf Käufer. Bestellungen an die Willi-Dickhut-Bücherei! Das Interesse an fortschrittliche Literatur gerade auch über den Sozialismus wächst. Die Willi-Dickhut-Bücherei kann diese Mengen antiquarischer Büchern unmöglich alleine vertreiben. Sie müssen in ganz Deutschland gestreut werden.

Die Ergebnisse dieses Großeinsatz können sich sehen lassen: Zwei Keller wurden geräumt und für andere Nutzung freigegeben, ein anderer Keller wurde neu eingerichtet, die Willi-Dickhut-Bücherei als Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus um viele Schätze bereichert - und fast 800 € durch Verkauf antiquarischer Bücher eingenommen. Trotz einiger Mängel und noch notwendiger Nacharbeiten: Ein Sieg der gemeinsamen Anstrengung vieler im Geist des sozialistischen Prinzips „Vertrauen auf die eigene Kraft!“