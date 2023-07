"Better together" – Gruppen-, Familienurlaub am Plauer See

Kinderspielplatz vor dem Restaurant, Stand-up-Paddling, Fußball-, Beachvolleyball, Strandwiese, Kicker, Tischtennis, SUP + Fahrradverleih, Bowling und Sauna bietet Jung und Alt vielfältige Möglichkeiten. Entspannte Tage am See mit Bademöglichkeit und faszinierenden Naturerlebnissen, Sightseeing-Touren in die schönen Städte Malchow, Schwerin, Güstrow, Plau am See und Rostock machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein besonderes Highlight im August ist am 20. August unser Klassik-Brunch.

In unserem historischen Gästehaus kann man preiswert übernachten. Es verfügt über 39 Betten, zwei Einzelzimmer mit Dusche und WC. Für die Mehrbettzimmer gibt es eine Gemeinschaftsdusche und -toilette. Ein Gruppenraum und eine voll ausgestattete Selbstversorgerküche für die Verpflegung und die gemeinsamen Abende warten auf Sie & Euch!

Wer es komfortabler mag, dem empfehlen wir unsere Hotelzimmer mit Terrasse oder Balkon und TV. Vier Familienkombinationen bieten je zwei Erwachsenen und bis zu vier Kindern Platz, zu einem Pauschalpreis. Barrierefreiheit schreiben wir groß, das gesamte Haus, die Säle und vier barrierefreie Zimmer stehen zur Verfügung. In unserem Gästehaus bieten wir Gruppen, Familien, Schulklassen, Vereinen, Chören/Bands die Möglichkeit zur Selbstverpflegung oder sich täglich mit Frühstück, Halb- oder Vollpension vom Hotel verwöhnen zu lassen.

Unser Restaurant „Zum Tulpenbaum“ ist täglich außer mittwochs von 12 Uhr bis 22 Uhr (warme Küche bis 20 Uhr) für Sie geöffnet. Von à la carte über Halbpension, oder „nur“ ein Stückchen hausgemachtes Tiramisu oder leckerem Eis. Unsere Küche bietet vegetarisch und vegane Gerichte an und wir sind sensibilisiert bei Lebensmittelunverträglichkeiten.

In unmittelbarer Nähe (Malchow) befindet sich die Sommerrodelbahn und der Affenwald, in Malchow gibt es eine Ganz-Jahres-Schlittschuhbahn, Paddeln und Wassersport ist überall möglich und die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden, lohnt sich wirklich. Gerne stehen wir für Ausflugstips rund um die Insel zur Verfügung.

Infomieren Sie sich zu unseren verschiedenen Arrangements und Preisen auf unserer Homepage: www.ferienpark-plauersee.de oder per E-Mail info@ferienpark-plauersee.de Das Team vom Ferienpark Plauer See freut sich auf Ihren & euren Besuch.

Alle Infos zu den Übernachtungen und Preisen