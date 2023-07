British Columbia: Hafenarbeiter erneut im Streik

Die Hafenarbeiter in den kanadischen Häfen an der Pazifikküste sind wieder im Streik. Am 13. Juli hatte die Hafenarbeitergewerkschaft ILWU mit dem Unternehmerverband BCMEA einen vorläufigen vierjährigen Tarifvertrag vorgelegt, der den Streik der 7.400 Arbeiter nach 13 Tage erst einmal beendete. Gestern, am 18. Juli allerdings lehnten die Hafenarbeiter diesen Vertrag ab und der Streik wurde wieder aufgenommen. Der Streik hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, betrifft er doch die größten und wichtigsten Häfen des Landes. Deswegen war auch die Regierung als "Vermittler" an den Verhandlungen beteiligt.