Drei überregionale Herbstdemos in Erfurt, Hamburg und Stuttgart

Es gab zugleich in der Diskussion auf der Konferenz auch berechtigte Argumente für die Durchführung von mehreren regionalen Herbstdemonstrationen. Dafür können mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewonnen werden aufgrund der kürzeren Anreise. Das zeigen auch die Erfahrungen der letzten Jahre. Hamburg wurde als Ort der diesjährigen Herbstdemonstration beschlossen, weil dort am Nachmittag/Abend eine Veranstaltung zu „100 Jahre Hamburger Aufstand“ stattfindet, an der viele Montagsdemonstranten teilnehmen wollen.

Inzwischen steht fest, dass am 28. Oktober auch in Stuttgart und Erfurt Veranstaltungen zu „100 Jahre Hamburger Aufstand“ stattfinden. Das war uns zum Termin der Bundesdelegiertenkonferenz nicht bekannt. Die Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemo hat beraten und beschlossen, am 28. Oktober drei überregionale Herbstdemonstrationen durchzuführen: in Hamburg, Stuttgart und Erfurt.

Erfurt ist als Stadt für die Herbstdemonstration sehr geeignet aufgrund der verschärften gesellschaftlichen Polarisierung, die in Thüringen besonders ausgeprägt ist (AfD dort bei Umfragen stärkste Kraft), wo wir als Montagsdemobewegung klar Stellung beziehen. Im Süden haben wir viele Montagsdemos und in Stuttgart gibt es viele Industriebelegschaften.

Zum Ablauf wurde beschlossen:

11 bis 11.45 Uhr Auftaktkundgebung

11.45 bis 13.00/13.15 Uhr Demonstration

13.00/13.15 bis 14 Uhr Abschlusskundgebung

Es wird einen gemeinsamen Aufruf zu allen drei Demonstrationen mit der Möglichkeit der Konkretisierung/Ergänzung.