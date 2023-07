Erneut streiken 20.000 Lokführer

Am Donnerstag legten in Großbritannien wieder 20.000 Lokführer, organisiert in der Gewerkschaft RMT, die Arbeit nieder. Seit 14 Monaten gibt es Streiks für Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Aktuell verschärften die Eisenbahnunternehmen die Auseinandersetzung um den Erhalt der Arbeitsplätze mit der Ankündigung, dass 2.300 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. So sollen alle 1.000 Ticketschalten im Land geschlossen werden. Bestreikt wurden am Donnerstag 14 Bahngesellschaften, vor vielen Bahnhöfen gab es Protestkundgebungen. Weitere Streiks sind für Samstag und Sonntag geplant.