Große Offenheit für die sozialistisch-kommunistische Idee

Der Schwerpunkt lag darauf, die Kollegen auf eine Unterschrift anzusprechen, gegen antikommunistische Hetze und Unterdrückung. Ein aktueller Fall ist hierbei die politisch motivierte Abmahnung eines Vertrauensmanns nach der kämpferischen und erfolgreichen Pausenversammlung am 6. Juli für die Übernahme der Leiharbeiter (Rote Fahne News berichtete: "1:0 für die Kampfeinheit von Stamm- und Leiharbeitern!"

Es gab am Tor große Offenheit der Kolleginnen und Kollegen für die sozialistisch-kommunistische Idee, etliche unterschrieben. Eine größere Zahl von Kollegen war darüberhinaus hell empört wegen der Abmahnung des VL-Kollegen, unter dem Vorwand er hätte mit dieser Aktion den "Betriebsfrieden" gestört. Die Kollegen sahen es eher als Störung des vermeintlchen Betriebsfriedens an, wie das Management von Stellantis mit den Leiharbeitskollegen umgeht. Mehrere Dutzend Unterschriften kamen so für den Aufruf zusammen und etliche Euro landeten in der Spendendose!