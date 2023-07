Hollywood: Jetzt auch Schauspielerinnen und Schauspieler im Streik

Leugner der globalen Umweltkatastrophe wie die Ultrareaktionäre von der AfD bringen gerne das folgende „Argument“ in Stellung: „Es gab schon einmal mehr CO 2 in der Atmosphäre.“ Da liegen sie objektiv richtig. Vor 252 Millionen Jahren stießen viele Vulkane in Sibirien Tausende Jahre lang CO 2 aus. Als Folge stieg die Temperatur auf der Erde um 10 Grad Celsius - und am Ende des Perm wurden 90 Prozent der Lebewesen auf diesem Planeten ausgelöscht. Allen, die mehr wissen wollen, sei das Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel ans Herz gelegt.

Link zum Buch