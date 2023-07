Internationale Bergarbeiterkonferenz? Klingt interessant!

Fast jede Familie hatte Beziehungen zum Bergbau oder fühlte sich der Bergarbeitertradition verbunden: „Mein Opa war Bergmann und ist mit 75 noch fit. Sicher kommt er gerne mal zu einem Treffen hier in Essen.“ Dass Kumpel aus aller Welt sich bei der selbstorganisierten und selbstfinanzierten IMC über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen austauschen und über Zukunftsperspektiven diskutieren stieß auf Neugier und Interesse.

Neu war vielen der Gedanke, welch wichtige Verantwortung die Arbeiter weltweit haben, um den von beiden Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine zu beenden. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter! Das leuchtete ein. Der Werbeflyer mit detaillierten Infos wurde gerne genommen und mancher Euro wanderte in die Sammelbüchse, um damit die Reisekosten der Kumpel zu bezuschussen. Nach einer guten Stunde wussten 30 Familien, was es mit der IMC auf sich hat – sie muss noch viel bekannter werden und mehr Menschen müssen sie zu ihrer Sache machen!