1000 Flüge ausgefallen

Italien: Landesweite Streiks an Flughäfen

Bei landesweiten Streiks an Flughäfen in Italien am vergangenen Samstag sind ca. 1000 Flüge ausgefallen. Das Boden- und Bordpersonal streikte acht Stunden, paralell streikten die Piloten verschiedener Airlines zwischen vier und acht Stunden.

