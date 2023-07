Kinderlosigkeit ist kein Verbrechen!

Rote Fahne News berichtete: "Kinderlosigkeit soll kriminalisiert werden".

Bei der Aktion waren zahlreiche Provokateure anwesend. Bevor die eigentliche Streikdemonstration begann, versuchte eine Gruppe von Menschen, mit einem gegen Kinderlosigkeit gerichteten Plakat zu demonstrieren. Sie wurden rausgeschmissen. Dann kamen Provokateure in militäristischer Kleidung und mit dem Buchstaben Z bedeckt. Unter dem Vorwand, die Besetzung Bachmuts zu feiern, versuchten sie, die Aktion zu stören, was ihnen jedoch auch nicht gelang. Auch sie wurden vertrieben. Neben organisierten Provokateurgruppen gab es Provokateure, die „individuell“ agierten und versuchten, die Demonstranten mit provokanten Fragen zu bombardieren, den Aktivisten mit sexueller Gewalt zu drohen und einen unserer Kameraden zu belästigen.

All dies wurde von einer großen Zahl von Polizisten, Beamten der politischen Polizei des „Zentrums zur Bekämpfung des Extremismus“ und Kämpfern der Nationalgarde mit Kalaschnikow-Sturmgewehren in der Hand „bewacht“. All dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Behörden unter Verstoß gegen die Gesetze und unter Spott über ihre eigenen Gesetze und Entscheidungen ihrer eigenen Gerichte tatsächlich alle Proteste am Rande der Stadt unterdrückten. Dennoch waren wir mehr als die Provokateure, und unsere Aktivisten erregten großes Interesse bei der Masse, und es gelang uns auch, den Journalisten des Fernsehsenders ein sehr ausführliches Interview zu geben.

Es gibt auch Informationen darüber, dass die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Kinderlosigkeit ins Stocken geraten ist. Der Profilausschuss der Staatsduma torpediert es trotz des Wunsches der nominell regierenden Parteien, es zu akzeptieren. Die Mitglieder „Einiges Russland“ und Mitglieder der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation aus dem Duma-Komitee verstoßen tatsächlich gegen das repressive Gesetz, das ihre eigenen Parteimitglieder der Duma vorgelegt haben. Wenn dies bestätigt wird, dann bestätigt dies erneut den Kampf zweier Linien in der herrschenden imperialistischen Bourgeoisie. Er entwickelt sich vor dem Hintergrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, einer wachsenden Kriegsmüdigkeit und einer zu starken Faschisierung des Staatsapparats.