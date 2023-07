Komm mit deiner Band, komm mit deinem Stand zum Waldfest!

Es ist ein Familienfest der ganzen Region mit internationa­len Gästen aus Nah und Fern. Wer möchte, kann mithel­fen, selber einen Stand durchführen oder einfach kommen und einen schönen Tag im Ferienpark verbringen.

Wer Fragen hat oder etwas anmelden möchte - ob Kulturbeitrag, Kuchen für das Waldcafe oder einen Flohmarktstand (pro Meter 3 €, Kinder 1,50 €), wende sich bitte an Ferienpark Thüringer Wald Tel: 036766 84762 oder info@ferienpark-thueringer-wald.de

Komm mit deiner Band zu "Solidarity on stage"

Am 5. August 2023 findet im Rahmen des Waldfests ein Konzert im Ferienpark Thüringer Wald und Haus der Solidarität in Truckenthal/Thüringen statt. Organisiert wird es vom Jugendverband REBELL zusammen mit dem Ferienpark. Es trägt das Motto "Solidarity on stage". Wir würden uns freuen, wenn Ihr mit Eurer Band kommen könnt. Wir wollen mit fortschrittlicher, antifaschistischer Musik ein Zeichen setzen: Die Jugend rebelliert.

Gerade im Landkreis Sonneberg, wo vor wenigen Wochen ein AfD-Mann die Wahl zum Landrat gewonnen hat, ist eine antifaschistische Kultur wichtig. Für uns gibt es keine Menschen erster, zweiter und dritter Klasse. Wir sagen nein zu Rassismus, Sexismus und Drogen. Zu Pfingsten wurde im Ferienpark bereits das Rebellische Musikfestival veranstaltet, bei dem wir auch dabei waren. Es spielten 50 Band aus aller Welt und erlebten mit 1300 Besuchern eine tolle Atmosphäre der Internationalen Solidarität.

Neben der schönen Location erwarten euch mehrere Hundert Besucher des Waldfestes. Ihr könnt bis zu 45 Minuten eure Musik zum Besten geben. Außerdem habt ihr eine Möglichkeit zum Verkauf eures Merch. Das Konzert, wie auch das ganze Waldfest wird von vielen ehrenamtlichen Händen getragen und organisiert. Finanziert wird es allein aus Spenden. Daher können wir euch leider keine Gage zahlen, aber wir können über eine Aufwandsentschädigung sprechen.

Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch unter rebell-jena@web.de oder info@ferienpark-thueringer-wald.de

Wir freuen uns auf euch!

Ferienpark Thüringer Wald und Haus der Solidatität

Im Waldgrund 1

96528 Schalkau

Tel. 036766 84762

