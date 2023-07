Konzerne haben "mehr Marge obendraufgeschlagen"

In Falkirk in Schottland organisierte vergangene Woche die schottische Klimabewegung ein fünftägiges Protestcamp gegen die Ölindustrie und ihre Profite auf Kosten der Gesundheit von Anwohnern und Schäden für das Klima. Am 15. Juli demonstrierten in Grangemouth 200 Menschen und forderten die Schließung der Ineos-Anlagen. Aktivisten kletterten auch auf einzelne Dächer der Anlagen. Die Umweltaktivisten erklären, dass die Raffinerie und das dazugehörige Gaskraftwerk die Anlage zur größten CO 2- Schleuder in Schottland macht.