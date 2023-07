Zum zweiten Mal in diesem Jahr streiken an der Raststätte Gräfenhausen bei Darmstadt LKW-Fahrer einer polnischen Spedition für die Auszahlung ihrer Löhne. Am Mittwoch abend waren es 19. Bereits im Frühjahr hatten 60 Fahrer 6 Wochen lang erfolgreich dafür gestreikt und in dieser Zeit in ihren Fahrzeugen gewohnt. Rote Fahne News berichtete.