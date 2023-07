Berlin

MLPD verurteilt antikommunistische Schmierereien an Geschäftsstelle in Neukölln

Am Sonntag, dem 16. Juli, wurden die Geschäftsstelle der MLPD und der Treff International in Berlin-Neukölln übelst verschandelt. An die Hauswand wurde geschmiert: "Kommunismus > 80 mio Tote". Die Schaukästen wurden mit schwarzen Kreuzen besudelt. Die MLPD hat sofort Anzeige erstattet und die Schmiererei entfernt. Die Verantwortlichen müssen gefasst und bestraft werden!

Von der Landesleitung Berlin-Brandenburg der MLPD