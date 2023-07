Otto Waalkes wird 75

Otto Waalkes trat am 27. August 1973 zum ersten Mal im Fernsehen mit der "Otto-Show" auf. Im selben Jahr veröffenlichte er auch seine erste LP "Otto", welche bis auf Platz 1 der deutschen Charts stieg. 1985 erschien sein allererster Kinofilm, in dem auch bekannte Schauspieler wie Sky du Mont, Klaus Dahlen und Elisabeth Wiedemann mitspielten. Er ist wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Künstler in Deutschland; auch in der DDR hatte er eine große Anhängerschaft. Sowohl bei Jung und Alt ist er immer noch gern gesehen.



Bemerkenswert an Otto Waalkes ist seine kritische Haltung gegenüber den Vertretern internationaler Monopole. Im Sketch "Wollemernreinlasse?" wird besonders die umweltfeindliche Politik der Chemieindustrie angeklagt. Eine kritische Haltung hat Otto Waalkes auch zu den Vertretern der Kirche, welche er in mehreren Sketchen schon aufs Korn nahm. Auch die Welt der Werbung wird von Otto Waalkes immer als Scheinwelt enttarnt.

Ebenso erkennt man aber auch eine kritische Haltung zum Klassensystem in Zitaten wie: "Das war es also das Reich der Reichen, nun sollten sie den starken Arm des Armen kennenlernen!" (aus "Otto, der Film", 1985) oder "Was sollen Förmlichkeiten, diese Titel, diese Unterschiede zwischen den Menschen durch Bildung, Besitz, Brivilegien und Bositionen?" (aus "Otto, der neue Film", 1987). Die nötige Schlussfolgerung gegen dieses System sich zur Wehr zu setzen fehlt dabei leider.