Rechtsentwicklung und Antikommunismus – beste Wahlhelfer für die AfD

Schaut man sich die bürgerliche Medienwelt an, so findet die Kritik an der Bundesregierung in erster Linie von rechts statt. Ultrarechten Kräften und Reaktionären wird dafür ein Forum gegeben, meist ohne sie groß zu kritisieren. Scheinheilig wundern sich bürgerliche Politiker dann, dass die AfD bei Umfragen zulegt und die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung gegenwärtig vor allem ihr zugute kommt. 67 Prozent ihrer Wähler geben laut „Deutschlandtrend“ an, der AfD „aus Enttäuschung über die

anderen Parteien ihre Stimmen zu geben“. (1)

Dabei ist es die Rechtsentwicklung aller bürgerlichen Parteien und eines großen Teils der Medien, die Wasser auf die Mühlen der AfD lenkt. Der designierte neue Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, fordert Schnellverfahren gegen jugendliche „Gewalttäter“ und behauptet: „Familien, die sich keinen Urlaub oder keinen Pool im eigenen Garten leistenkönnen, müssen im Freibad mitansehen, wie junge Männer, oft mit Migrationshintergrund, gewalttätig werden.“ (2) Nachweis? Fehlanzeige! Tatsächliche oder fiktive Einzelbeispiele werden in einer bundesweiten Kampagne hochgepuscht.

Gleichzeitig wird die fortschrittliche Kritik an der Regierung von links weitgehend totgeschwiegen. Fortschrittliche Anliegen und revolutionäre Standpunkte werden diffamiert und kriminalisiert. Beinahe schon hysterisch wird die „Letzte Generation“ attackiert. Gegen linke, revolutionäre türkische und kurdische Aktivisten werden Gesinnungsurteile gefällt. Der Kern ist der Antikommunismus. Mit ihm soll verhindert werden, dass sich in der Kritik an der Regierung angesichts wachsender Kapitalismuskritik die fortschrittliche Alternative durchsetzt und der Sozialismus neues Ansehen gewinnt.