Reservisten der Luftwaffe drohen mit Dienstverweigerung

In Israel hielten die ganze Woche über die Proteste gegen die Pläne der rechten Netanjahu-Regierung für den Umbau der Justiz an, denn entscheidende Abstimmungen laufen am Wochenende im Parlament. Am Freitag wurde nun ein Brief veröffentlicht, auf dem 1.100 Angehörige der israelischen Luftwaffe ankündigen, dass sie ihren Dienst als Reservisten verweigern, wenn die "Justizreform" verabschiedet wird. Unter den Unterzeichnern sind mindestens 400 Kampfpiloten. Alle Reservisten auf der Liste wollen dann nicht mehr an den monatlichen Einsätzen teilnehmen, was erhebliche Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der israelischen Luftwaffen hätte.