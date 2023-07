Run auf Kupfer durch Automobil- und Energiekonzerne mit Traumprofiten

Mit der Umstellung auf erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge beginnt der Wettlauf der multinationalen Konzerne um die Kontrolle über den Abbau und die Verarbeitung von Kupfer. Die größte Kupfermine, Olympic Dam in Australien, gehört dem multinationalen Unternehmen BHP, dem auch die Escondida-Mine in Chile gehört. BHP hat vor kurzem die Kupferminen von Oz Minerals, Prominent Hill und Carrapateena in Südaustralien, südwestlich von Olympic Dam und der Stadt Roxby Downs, gekauft.

Kleinere Bergbauunternehmen in lokalem Besitz sind Rex Minerals und Enviro Copper. Rex Minerals hat grünes Licht für den Abbau von Kupfer auf Farmland in der Nähe von Ardrossan in Südaustralien erhalten. Enviro Copper plant die Wiederbelebung der Kupfermine in Kapunda im unteren Norden Südaustraliens mit Hilfe eines Insitu-Verfahrens, das von der CSIRO und der Universität Adelaide unterstützt wird. In den 1860er- bis 1880er-Jahren war der Kupferbergbau in Kapunda und im Kupferdreieck von Moonta, Kadina und Wallaroo ein wichtiges Exportgut der Kolonie und begründete auch die stolze Arbeiterklasse in diesen Regionen. Die Kolonialregierung erhielt zwar etwas Geld aus dem Kupferbergbau jener Zeit, doch der größte Teil der Gewinne ging nach Übersee an den Hauptsitz des britischen Empires.

Da die Kupfervorkommen in Südaustralien wieder sehr gefragt sind, erwartet die südaustralische Labor-Regierung höhere Lizenzgebühren von den Unternehmen, die die Kupferminen besitzen und Kupfer verarbeiten. Einem Artikel im Adelaide Advertiser vom Samstag, dem 17. Juni, zufolge liegt der aktuelle Kupferpreis bei 8.300 US-Dollar pro Tonne. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Geld das pro Jahr ausmacht, wird BHP im Jahr 2023 allein in seiner Olympic Dam Mine 200.000 Tonnen Kupfer produzieren. BHP werden enorme Gewinne zufließen, die weit über die an die südafrikanische Regierung gezahlten Lizenzgebühren hinausgehen. Selbst im Artikel des Adelaide Advertiser wird darauf hingewiesen: "BHP hat gelegentlich die Erwartung geweckt, den Olympic Dam mit Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu erweitern, nur um dann seine Meinung zu ändern. Im Jahr 2012 wurde eine geplante 20-Milliarden-Dollar-Erweiterung des Olympiadamms gestrichen, was die damalige Labor-Regierung in Verlegenheit brachte, die ihre wirtschaftlichen Hoffnungen und Träume auf die Realisierung des Projekts gesetzt hatte."

BHP trifft wie andere multinationale Konzerne Entscheidungen auf der Grundlage seiner eigenen globalen Wirtschaftsinteressen und kümmert sich wenig um die Ureinwohner, auf deren Land die Kupferminen liegen, die Arbeiter, die das Kupfer abbauen und die Bergbauanlagen warten, die Regierungen der Bundesstaaten und die Bevölkerung (in diesem Fall in Südaustralien). In der heutigen Zeit, in der Elektroautos und erneuerbare Energien für die Menschen unverzichtbar sind, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern, sollte der Abbau von Seltenerdmetallen und Mineralien wie Kupfer in den Händen der Menschen liegen und nicht in den Händen multinationaler Konzerne, die nur dazu da sind, Profite für eine reiche Minderheit zu machen.

Quelle: Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung