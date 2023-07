Taliban setzen Elektroschocker gegen Frauendemonstration ein

Dies berichtet die "Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)". Dutzende afghanische Frauen protestierten am Mittwoch gegen das Verbot von Schönheitssalons, nachdem die Taliban landesweit deren Schließung angeordnet hatten. Sicherheitskräfte setzten Feuerwehrschläuche und Elektroschocker ein und feuerten ihre Waffen in die Luft, um den Protest aufzulösen.

Die Taliban gaben diesen Monat bekannt, dass sie allen Salons in Afghanistan einen Monat Zeit geben würden, um ihre Geschäfte abzuwickeln und Geschäfte zu schließen. Die Taliban sagen, dass sie Salons verbieten, weil sie im Islam verbotene Dienstleistungen anbieten und den Familien des Bräutigams während Hochzeitsfeierlichkeiten wirtschaftliche Schwierigkeiten bereiten. Das Urteil kam vom Taliban-Führer Hibatullah Akhundzada – die jüngste Einschränkung der Rechte und Freiheiten afghanischer Frauen und Mädchen nach Erlassen, die ihnen den Zugang zu Bildung, öffentlichen Räumen und den meisten Formen der Beschäftigung verbieten. Als seltenes Zeichen des öffentlichen Widerstands gegen die Anordnungen der Taliban versammelten sich Dutzende Kosmetikerinnen und Maskenbildner in der Hauptstadt Kabul, um gegen das Verbot zu protestieren.

Die Taliban besprühten die Frauen mit Wasser und schossen mit Gewehren in die Luft, um die Versammlung aufzulösen. Farzana sagte später, die Frauen würden zur UN-Mission in Afghanistan gehen und forderte die Demonstranten auf, zusammenzubleiben. Eine Demonstrantin sagte gegenüber Associated Press, die Demonstration habe gegen 10 Uhr morgens im Stadtteil Shar-e-Naw in der Hauptstadt begonnen. Aus Angst vor Repressalien wollte sie ihren Namen nicht nennen. „Der Zweck unserer Demonstration war, dass sie die Entscheidung, Schönheitssalons zu schließen, noch einmal überdenken und rückgängig machen sollten, denn hier geht es um unser Leben“, sagte sie. „Wir alle, 50 bis 60 Frauen, haben mitgemacht. Unser Motto war ‚Arbeit, Brot und Freiheit‘.“

Der Protest dauerte bis in den frühen Nachmittag, als die Taliban eintrafen, um die Menge aufzulösen, sagte sie. Sie setzten Elektroschocker gegen die Demonstranten ein. „Sie setzten zwei oder drei unserer Freunde ins Auto und nahmen sie mit“, sagte sie. Niemand aus der von den Taliban geführten Regierung war sofort für eine Stellungnahme zu dem Protest erreichbar.“

Unterdessen erklärte das von den Taliban geführte Ministerium für Laster und Tugend, das Anfang Juli das Verbot von Schönheitssalons verkündete, am Mittwoch, es zerstöre Waren und Instrumente, die der „Förderung von Musik und Korruption“ dienten, und veröffentlichte Fotos von Freudenfeuern auf Twitter. „Diese Materialien, die in den letzten Monaten aus unmoralischen Programmen in Kabul und einigen Provinzen gesammelt wurden und den Verlust unserer Jugend und den Verfall der Gesellschaft verursachten, wurden gemäß der Scharia“ oder islamischem Recht vernichtet, twitterte das Ministerium.