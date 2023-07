Thorsten Frei (CDU) fordert Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl

Bei seinem Staatsbesuch in den USA hat Israels Präsident Itzchak Herzog versucht, die gesamtgesellschaftliche Krise in Israel herunterzuspielen. „Die israelische Demokratie ist solide, stark und unverwüstlich“, sagte Herzog am Dienstag. Eine Regierung, in der faschistoide und faschistische Ministerinnen und Minister inzwischen die Mehrheit bilden, als Gralshüterin einer soliden Demokratie zu bezeichnen - dafür muss man Chuzpe haben. In Israel hat derweil die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Protestbewegung einen neuen Höhepunkt erreicht. Bevor sich das Parlament Ende des Monats in die Sommerpause verabschiedet, will die Regierung noch einen Teil der Justizreform in Gesetz gießen. Dagegen gingen am Dienstag bis spät in die Nacht wieder Zehntausende auf die Straße.