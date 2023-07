Wetter- und Brandkatastrophe - Schutzmaßnahmen dringend erkämpfen - Erste Arbeiterstreiks

Vorangegangen ist eine monatelange Dürre, dazu kommen zum Teil heftige Winde. Ein Konglomerat von Faktoren, die wie ein Feuerzeug wirken: Eine Feuerwalze rollt durch Attika und bedroht Athen. Der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen warnt heute: "Am Donnerstag wird das Brandrisiko vielleicht etwas sinken, aber am Wochenende wird es wieder sehr hoch sein. Das Schlimmste liegt noch vor uns." Er vergleicht die Situation mit 2021, wo viele Zehntausende Hektar Wald und Vegetation verbrannten. Auf der Insel Evia wurden die Olivenbauern ihrer Existenz- und Lebensgrundlage beraubt.

Aus der Brandkatastrophe von 2021 sollten Lehren gezogen, Brandschutzmaßnahmen verbessert werden und vieles andere. Im Dezember 2022 demonstrierten Feuerwehrleute in Athen und verlangten von der Regierung entsprechende Maßnahmen. Nichts geschah.

Die Feuer - es gibt drei große Brandherde - sind außer Kontrolle geraten. In mehrere Gebieten wälzt sich eine Feuerfront von mindestens 15 Kilometern Länge durch Wälder, Felder, Olivenhaine und Dörfer. Experten berichten, es sei das bisher schwierigste Feuer in Griechenland. Es bewegt sich rasend schnell, heftige Windböen fachen es zusätzlich an.

Die MLPD solidarisiert sich mit dem griechischen Volk und fordert mit ihm von der Regierung sofortige wirksame Schutzmaßnahmen! Menschen kämpfen um ihre Existenz, manche um ihr Leben. Viele bleiben in den Brandgebieten, um gemeinsam mit tausenden Freiwilligen ihre Häuser zu retten. Auf den kapitalistischen Staat können sie sich nicht verlassen. Sie sehen mit eigenen Augen, dass Feuerwehrfahrzeuge ankommen und kein Wasser haben oder überhaupt nicht funktionieren. Das ganze Volk ist entsetzt. Die Betroffenen verlieren alles, wofür sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, Haus, Auto und Tiere. In Mandra, ein Ort in Attika, brennen bereits die Häuser. Die Bewohner versuchen mit Decken das Feuer zu löschen. Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer mit Spaten. Viele versuchen auch, Tiere wie Schildkröten und Hunde zu retten.

Viele Betriebe zwingen die Arbeiter, weiterzuarbeiten, während sich das Feuer nähert und es kaum Luft zum Atmen gibt, die Hitze schon vor dem Feuer unerträglich war und durch das Feuer, das jeden Moment die Fabrik erreichen kann, nochmals gesteigert wird. In Betrieben wie den Schiffswerften von Elefsina und im Gebiet von Mandra, z. B. bei Eunice Wind, wo sich die Situation besonders zuspitzte, haben die Arbeiter die Arbeit niedergelegt, obwohl die Kapitalisten dies verhindern wollten. Der Aufruf der Gewerkschaften, die Arbeit niederzulegen wird stündlich in mehreren Betrieben befolgt. Auch bei dem großen Aluminiumhersteller ETEM haben die Arbeiterinnen und Arbeiter sofort nach dem Aufruf die Arbeit niedergelegt.