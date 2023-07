Ein Stimmungsbild aus Magdeburg

„Am nächsten Samstag zur Demo - alle gemeinsam gegen die AfD!“

Die AfD will ihren Bundesparteitag in Magdeburg abhalten. Bundesweit wird zur Gegendemonstration aufgerufen, Tausende Demonstranten werden erwartet. Wie ist das Stimmungsbild in Magdeburg?

Korrespondenz