Anruf aus Griechenland

Überraschenderweise sieht sie in der Klimakatastrophe beileibe nicht die einzige Ursache. "Seit Jahren werden die Wälder nicht mehr bewirtschaftet - die Förster wurden entlassen, Stellen gestrichen oder nicht mehr besetzt. Das ist seit der Krise und den Auflagen der Troika so. Die Tsipras-Regierung wollte noch 500 Förster neu einstellen, aber die neue Regierung hat das wieder gekippt. Auch ist die spezielle Feuerwehr für Waldbrände abgeschafft worden und wird jetzt durch die normalen Feuerwehren ersetzt, die mit Waldbränden keine Erfahrungen hat."

Ein weiteres Problem wird in einem Bericht deutlich, den sie mir geschickt hat: "Heute hat sich unser Andreas mit dem Feuerwehrkommandanten von Naxos getroffen. Er und seine Männer sind gerade von Rhodos zurück gekommen. Der Einsatz dort war sehr, sehr schwierig, insbesondere auch, weil die zur Verfügung stehende Ausrüstung mangelhaft ist. An erster Stelle auf der Wunschliste der Männer stehen Atemschutzmasken mit austauschbaren Filtern und Funkgeräte, damit während der Einsätze ein Mindestmaß an Kommunikation aufrecht bleibt. Ein großer Traum ist ein neues Löschfahrzeug, die vorhandenen Fahrzeuge sind großteils über 30 Jahre alt und haben auch nur geringe Wasserkapazitäten." Außerdem fehlen, so der Bericht, Schutzbrillen, Taschenlampen, Augentropfen, Brandsalbe und Feuerwehrbekleidung (Jacken, Hosen, Handschuhe, Stiefel, Helme). Alles Bestandteile einer Grundausstattung der Feuerwehr, wie sie eigentlich selbstverständlich sein sollte!