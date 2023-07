Aufruf zur 17. Bergarbeiterdemo / Bundesweites Treffen von Kumpel für AUF

Deshalb ruft Kumpel für AUF zur nächsten, der 17. Bergarbeiterdemonstration auf. Den Aufruf gibt es gedruckt zum Mitnehmen beim letzten bundesweiten Treffen von Kumpel für AUF vor der Bergarbeiterkonferenz, das am morgigen Samstag, dem 29. Juli 2023, von 14 bis 18 Uhr im „Lehrstollen“ im Arbeiterbildungszentrum, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen stattfindet. Alle sind herzlich eingeladen!

Die internationalen Bergbaukonzerne überschlagen sich in ihrer Gier nach neuen Rohstoff- und Energiequellen. Profite und Macht diktieren ihr Geschäft. Was sie für die Bevölkerung hinterlassen, demonstriert uns die RAG. Während sie hier den sichersten Abbau platt gemacht hat, importieren die Energiekonzerne Steinkohle. Unter welchen mörderischen Bedingungen in diesen Ländern Kohle abgebaut wird und auch dort verbrannte Erde, das verschweigen sie. Im Ruhrgebiet und an der Saar haben sie zigtausend hochwertige Jobs vernichtet. Ersatzarbeitsplätze? Fehlanzeige!

Die RAG-Stiftung verfügt über ein Vermögen von ca. 20 Milliarden Euro. Alles aus den Knochen der Kumpel. Damit investieren sie heute in tausende gewinnbringende Geschäftsfelder. Auf unsere Kosten! Das Grubenwasserkonzept sieht bis 2030 die vollständige Flutung der stillgelegten Zechen vor. Untertägig zurückgelassene Gifte bedrohen unser Trinkwasser und die Flüsse. Den Kumpel wurde ihr versprochenes Deputat gegen einen kleinen Obulus abgekauft. Preiswerte Werkswohnungen sind heute in der Hand von Immobilienhaien wie VivaWest. Kumpel opferten ihre Gesundheit und viele sogar ihr Leben durch die Arbeit unter Tage. Berufsgenossenschaft und Knappschaft in trauter Einheit mit der RAG wollen die Folgekrankheiten durch PCB und Schwermetalle im Körper nicht als Berufskrankheiten anerkennen.

Wir haben viele Rechnungen mit der RAG offen.

Zurecht verlieren die etablierten Parteien in Berlin unser Vertrauen. Dagegen entwickeln sich mit uns berechtigte Kämpfe und Proteste für die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und für Umweltschutz. Doch Achtung: wir dürfen uns nicht verwirren und vor den Karren solcher Kräfte wie die AfD spannen lassen. Die machen scheinheilig auf „Protest“. Sie nehmen nicht die Verursacher wie die RAG ins Visier, sondern aus der Schusslinie und tragen Spaltung und Hetze unter die Werktätigen. Wer aber wirklich kämpft und das in bereits 16 kämpferischen Demonstrationen gezeigt haben, wie Kumpel für AUF und kämpferische und klassenbewusste Gewerkschafter, wird in den Medien verschwiegen. Auch dagegen setzen wir ein Zeichen.

Gemeinsam sind wir stark!

Vom 31. August bis 3. September werden wir mit Bergarbeitern aus über 20 Ländern gemeinsam die Lage auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz und über unseren kämpferischen Zusammenschluss beraten. Der Kampf der Bergleute der Welt geht uns alle an, Arbeiter anderer Branchen und alle, die um ihre Rechte kämpfen: die Umweltbewegung, die Frauenbewegung, die Rebellion der Jugend, die internationale Flüchtlingssolidarität und Revolutionäre. Für Bergleute gilt schon immer: Wir kämpfen zusammen und kennen keine Menschen erster und zweiter Klasse. Am Samstag, 19. August werden wir eine kämpferische Demonstration in Duisburg im Ruhrgebiet durchführen gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG und für die internationale Arbeitereinheit ...

Der Aufruf ungekürzt hier im pdf-Format und morgen gedruckt beim bundesweiten Treffen von Kumpel für AUF