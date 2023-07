Bitte Spendengelder überweisen

Dienstag vor zwei Wochen legten etwa 8.500 Assistenzärzte und -ärztinnen im ganzen Land die Arbeit nieder; am Central Shaheed Minar Krankenhaus in der Hauptstadt Dhaka traten sie in einen Hungerstreik. Sie forderten eine Erhöhung von monatlich 20.000 Taka (165 Euro) auf 50.000 Taka (400 Euro) und regelmäßige Zahlungen. Schon am 13. Juni war es in Daka zu einer Protestversammlung für diese Forderungen gekommen.