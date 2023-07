Faschist Maximilian Krah AfD-Spitzenkandidat für die Europawahlen

65,7 Prozent der Delegierten des AfD-Parteitags in Magdeburg haben heute den Faschisten Maximilian Krah zum Spitzendkandidaten für die Europawahl 2024 gewählt. Gestern wurde außerdem dafür gestimmt, der faschistoiden Partei in der EU "Identität und Demokratie" beizutreten. Damit bestätigt sich der immer weiter in die offen faschistische völkische Richtung laufende Kurs der AfD. Krah setzte sich mit der direkten Unterstützung des Faschisten Höcke und seines "Flügels" durch.

Krah sitzt seit 2019 für die AfD im EU-Parlament. Seit Februar ist er wegen Betrugsvorwürfen aus der Fraktion "Identität und Demokratie" suspendiert, der die AfD unter anderem zusammen mit der italienischen Lega und dem französischen Rassemblement National angehört. Krah bestreitet die Vorwürfe. Das genügt dem Parteitag. Es gelte das Prinzip: unschuldig, bis ein Urteil gesprochen wurde.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, das Krah suspendiert wurde. Im vergangenen Jahr hat er sich im französischen Wahlkampf statt für Marine Le Pen vom Rassemblement National für das Lager des noch reaktionäreren Faschisten Eric Zemmour ausgesprochen. Er ist innerhalb der AfD auch einer der offensten Unterstützer des russischen und chinesischen Imperialisten.