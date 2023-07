Heute 11.30 Uhr Deutschland gegen Kolumbien

Nicht nur für diese sportliche Leistung gebührt dem Team Anerkennung: Kapitänin Alexandra Popp trug beim ersten WM-Spiel in Australien eine Kapitänsbinde, in der sie sich gegen Gewalt an Frauen positioniert. "Unite For Ending Violence Against Women" steht darauf. Sie werde diese Kapitänsbinde während des gesamten Turniers tragen, so Popp.

Das Internationalistische Bündnis in Hamburg lädt dazu ein, das Spiel Deutschland - Kolumbien zusammen im Dock 220 anzuschauen: "Kolumbien wird als stärkster Gegner der deutschen Mannschaft in dieser Gruppe eingeschätzt – weshalb es sicher ein spannendes Spiel wird. Mit einem Sieg können sich die deutschen Frauen bereits für das Achtelfinale qualifizieren.

Die Gruppenspiele finden statt am: Sonntag 30.07. 11:30 Deutschland – Kolumbien; Donnerstag 03.08. 12:00 Südkorea – Deutschland. Am 08.08. findet das Achtelfinale statt, bei dem die Siegermannschaft in die nächste Runde kommt.

Heute schauen wir das Spiel gegen Kolumbien im Dock 220, Stresemannstraße 220, 22765 Hamburg, S-Bahn Holstenstraße. Zur Stärkung gibt es Empanadas (gebackene Teigtaschen mit Gemüse) für eine kleine Spende für die weitere Renovierung unserer Geschäftsstelle."