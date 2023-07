Berlin

Linkes Forum - LF solidarisch mit MLPD Berlin und Treff International

Vor einigen Tagen berichtete "Rote Fahne News" über faschistische Schmierereien an Einrichtungen der Geschäftsstelle der MLPD Berlin und des Treff International. Die Berliner Genossinnen und Genossen haben umgehend Anzeige erstattet und ein Protestflugblatt eröffentlicht. Am Mittwoch findet um 17 Uhr vor der Geschäftsstelle der MLPD in Berlin eine Open-Air-Kundgebung statt.

Solidaritätserklärung