Mehr als die Hälfte der DAX-Konzerne haben ihren Hauptsitz außerhalb der BRD

Die komplette Belegschaft der Waffenfabrik in Trubia, in der Nähe der spanischen Stadt Oviedo, hatte am Dienstag vor einer Woche einen 24-stündigen Streik durchgeführt. Damit wurde den Tarifverhandlungen Nachdruck verliehen.Schon in den vergangenen zwei Wochen war jeweils eine Stunde gestreikt worden. Das Werk gehört einer Tochtergesellschaft des amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Waffenkonzerns General Dynamics. Dort wird der wichtigste Kampfpanzer des spanischen Militärs, der Leopard 2A6E, produziert. Spanien hat ältere Leopard 2A4-Panzer an die Ukraine geliefert.