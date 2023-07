Mieten steigen, weil Hauskauf unerschwinglich geworden ist

Denn immer weniger Menschen können sich das aufgrund der gestiegenen Zinsen zur Kreditfinanzierung und Bau-Preissteigerungen leisten. Während die Immobilienpreise nach langer Zeit zum ersten Mal sinken, stellt der Stuttgarter Mietervereinsvorsitzende, Rolf Gaßmann, fest: „Die Steigerungen der Mieten sind erschreckend“.

So haben sich laut Immoscout24 die Mieten für Bestandswohnungen im zweiten Quartal 2023 in Stuttgart um 9,8 Prozent verteuert, für Neubauwohnungen sogar um 18,1 Prozent. „Wenn sich die Schere zwischen Wohnungsbedarf und dem Zubau weiter öffnet, werden die Mieten weiter steigen“, so Gaßmann.

Die MLPD fordert deshalb: Runter mit Mieten und Nebenkosten! Verstärkter Bau von umweltgerechten und lebenswerten Sozialwohnungen!