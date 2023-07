Mit schwungvollem Begrüßungsfest Sommercamp eröffnet

Auch deshalb nehmen wir uns den Zusammenhalt und die Kämpfe der Bergarbeiter dieses Jahr besonders als Vorbild.

Im Landkreis Sonneberg, wo das Sommercamp stattfindet, hat kürzlich ein AfD-Kandidat die Landratswahl gewonnen. Wir sagen: echter Protest kann nur von links kommen. Deshalb lernen wir auf diesem Sommercamp den Sozialismus als echte gesellschaftliche Alternative gegen Krieg, Umweltkatastrophe und Armut kennen. Auch Anna Schmit vom Jugendverband REBELL begrüßte die Campteilnehmerinnen und -teilnehmer aus ganz Deutschland. Sie berichtete, dass internationalen Teilnehmern aus Tunesien das Visum verwehrt wurde und sie deshalb bisher nicht zum Camp kommen konnten. Dagegen protestieren wir auch.

Auf dem Sommercamp packt jeder mit an, daher haben die einzelnen Zeltgruppen, Küchen- und Baugruppen ihre Aufgaben vorgestellt. Nach der Vorstellungen gab es ein Kennlernspiel. Zum Schluss haben wir gefeiert und getanzt.

Am nächsten Tag fing es mit dem Alltagsprogramm des Camps an. Kinder und Jugendliche machten fleißig vor dem Frühstück den Frühsport. Am Nachmittag gab es ein Sportfest mit verschiedenen Spielen und zusammen mit dem Kindercamp. Aufgaben waren Parcours, Seilspringen, Schubkarre und Sackhüpfen. Zum Schluss gab es ein Fangenspiel.

Der Sport spielt hier eine große Rolle. Immer mehr Kinder, auch die Kinder aus dem Camp, machen normalerweise im Alltag wenig Sport und Bewegung. Damit haben wir unseren Beitrag geleistet, dass wir gezeigt haben, dass Sport Spaß machen kann. Außerdem findet die nächsten Tagen beim Nachmittagsport ein Selbstverteidigungs- und Kampfsporttraining statt.