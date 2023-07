Neu auf der Webseite des Revolutionären Weg: Referat von Stefan Engel

Stefan Engel hat dieses Referat auf dem Internationalen Seminar am 5. August 2008 gehalten. "Unser Thema heute ist das System des allseitigen Erlernens der dialektischen Methode in der Parteiarbeit der MLPD" sagte er einleitend.

Zur Ausgangslage führte er aus: "Wir haben vereinfacht zwei hauptsächliche Quellen, die den individuellen Menschen in der Klassengesellschaft prägen. Das sind einmal die materiellen Klassenverhältnisse und zum anderen der Kampf zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Weltanschauung. Wir haben uns damit befasst, wie die Arbeiterklasse Bewusstsein bekommt. Wir sind darauf gekommen, dass ein wichtiges Element, das man dabei untersuchen muss, die Frage der Denkweise ist, in der sich diese gesamte gesellschaftliche Auseinandersetzung widerspiegelt. Wir sagen, dass das Bewusstsein innerhalb der Arbeiterbewegung im wesentlichen Ergebnis der weltanschaulichen Auseinandersetzung zwischen der proletarischen Ideologie und der bürgerlichen Ideologie ist, die sich innerhalb der Arbeiterklasse als Kampf zwischen der proletarischen und der kleinbürgerlichen Denkweise ausdrückt.

Ich glaube nicht, dass wir darüber streiten müssen, dass das Bewusstsein eine ausschlaggebende Rolle im Klassenkampf spielt. Das bewussteste Element in der Arbeiterklasse ist die Partei. Hier ist das Klassenbewusstsein am weitesten entwickelt, worauf sich natürlich die führende Rolle der Partei innerhalb der Arbeiterklasse gründet. Das folgt auch der Erkenntnis, dass alles, was der Mensch tut, vorher durch seinen Kopf muss, mit einem bestimmten Bewusstsein durchgeführt werden muss. Natürlich kann ein Mensch sich auch spontan entwickeln und sich treiben lassen von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Damit wird er aber nie zu einer proletarischen Revolution kommen.

Wir gehen davon aus, dass das Denken ein materieller Prozess ist und wie jeder andere materielle Prozess in der Natur und in der Gesellschaft Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die da wirken und zu konkreten Ergebnissen im Denken, Fühlen und Handeln der Massen führen. Da es sich beim menschlichen Denken, wie schon Friedrich Engels feststellte, um die höchstorganisierte und komplizierteste Materie handelt, ist es auch eine sehr komplexe Struktur, die sehr vielen komplexen Gesetzmäßigkeiten unterliegt.

Für die Idealisten ist das Denken etwas über der Materie Stehendes, etwas Übersinnliches.

Für die Materialisten ist das Denken selbst ein materieller Prozess, was dabei herauskommt, sind natürlich Theorien.

Im Kapitalismus ist der weltanschauliche Kampf zu einer sehr komplizierten Angelegenheit geworden. Was früher unter Philosophen diskutiert wurde, ist heute Gegenstand der täglichen Auseinandersetzung der Massen. Das System der kleinbürgerlichen Denkweise ist zu einer der wichtigsten Herrschaftsmethoden des Betrugs im Kapitalismus geworden, um die Massen an das System zu binden, ihnen den Weg der Revolution zu versperren.

Wir haben festgestellt, dass dieses Problem heute nicht anders gelöst werden kann als durch die dialektische Methode. Auch Mao Tsetung hat mit seinen Erkenntnissen die Bedeutung der Weltanschauung und überhaupt des ideologischen Kampfs in der kommunistischen Bewegung wieder vorangetrieben. Er hat die große Bedeutung der dialektischen Methode nicht nur für irgendwelche Führer, sondern für die Massen erkannt. ..."

Es folgen grundlegende Ausführungen zum Kurs "Die dialektische Methode allseitig erlernen" - seine Aufgaben, Ziele, Methoden und Mittel.

