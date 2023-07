Russland: Gegen die Entkriminalisierung von häuslicher Gewalt!

Infolgedessen begannen die Statistiken über häusliche Gewalt offiziell zu sinken und die häusliche Gewalt in Russland wurde besiegt. Weil: Sie wurde legalisiert. Nachfolgende Initiativen zum Verbot häuslicher Gewalt werden als Untergrabung der Grundlagen der Staatlichkeit und im Widerspruch zu „den Werten der russischen Gesellschaft“ abgetan.

In der vergangenen Woche wurden in Tscheljabinsk und Jekaterinburg Flugblätter über Wohnviertel der Stadt geklebt, um auf das Problem und auf Petitionen für ein Gesetz gegen häusliche Gewalt in Russland aufmerksam zu machen. Unsere Aktionen fanden breite Beachtung in der Gesellschaft. Darüber hinaus wurde Anfang des Monats im Zentrum von Tscheljabinsk ein Transparent aufgehängt, das ebenfalls große Aufmerksamkeit auf unsere Protestaktion lenkte.

Am Sonntag, dem 16. Juli 2023, veranstalteten Aktivisten in Tscheljabinsk eine Protestaktion in Form von Streikposten. Erstens haben die Behörden speziell angeordnet, dass die Aktion am frühen Morgen stattfindet, damit kaum jemand kommt. Zweitens erhielten unsere Aktivisten den ganzen Samstag über Drohungen aus verschiedenen Quellen. Dazu gehörten Drohungen der politischen Polizei des „Zentrums zur Bekämpfung des Extremismus“ („Eshkini“), in denen unsere Leute aufgefordert wurde, den Protest wegen der terroristischen Bedrohung zu verschieben. Sie drohten auch damit, die Aktivisten zu töten; drohten, dass „jemand“ den Aktivisten am Eingang ihrer Häuser auflauern würde, und drohten mit Massenverhaftungen bei der Protestaktion selbst.

Bei der Aktion selbst erwarteten uns eine Menge Provokateure – Z-Patrioten mit russischen Flaggen und proimperialistischen Plakaten. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um junge Leute, die dem Gouverneur von Tscheljabinsk nahe standen. Polizei, „Eschniki“ und Provokateure versuchten aktiv, dem Vorfall entgegenzuwirken. Provokateure umzingelten unsere Aktivisten und versuchten, sie von den Bewohnern der Stadt abzugrenzen, die im Park spazieren gingen. Zu diesem Zeitpunkt hielten die „Eschniki“ zwei unserer aktivistischen Fotografen fest, um die Dokumente zu überprüfen und auf ihren Handys etwas Nützliches zu finden.

Trotz aller Drohungen und Hindernisse seitens der Behörden war der Protest erfolgreich und fand breite Beachtung in der Gesellschaft, den Medien und im Umfeld der Opposition in Russland.