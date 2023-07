Toller Ausflug ins Himmelmoor

Der Ausflug ging nach Quickborn, ins Himmelmoor, das das größte Hochmoor in Schleswig Holstein ist. 150 Jahre lang wurde der Torf abgebaut. Der Abbau wurde erst 2018 beendet, allerdings ist ein Teil des Moores seit über 40 Jahren renaturiert.

Auch wenn das Wetter sehr zu wünschen übrig ließ, war es doch ein lehrreicher und toller Ausflug für die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man konnte diese spannende Moorlandschaft, ihre Flora und Fauna und wechselvolle Geschichte kennenlernen. Die etwas ruckelige Fahrt mit der originalem Torfbahn ermöglichte tiefe Einblicke in die Moorlandschaft. Toll, was der Verein „Torfbahn Himmelmoor“ hier auf ehrenamtlicher Grundlage organisiert!

Etwas zu kurz kam in der offiziellen Führung die Geschichte: Von 1915 an, bis in die 1980er-Jahre wurden für den Torfabbau Strafgefangene eingesetzt. Während des Hitler-Faschismus waren das auch politische Gefangene, Juden sowie französische und russische Kriegsgefangene. Davon und vom industriellen Torfabbau zeugen noch alte Gebäude.

Anschließend gab es die Möglichkeit, sich zu trocknen, wieder aufzuwärmen und vor allen Dingen bei lecker Grillgut, Salaten und Getränken gemütlich zusammenzusitzen. Hier gab es dann auch Informationen zur Kollegenzeitung Flugzeugbauer und zur Freizeit- und Geburtstagskasse. Es wurde durchaus Interesse dafür geweckt, dort Mitglied zu werden. Weitere Aktivitäten der „Freunde des Flugzeugbauer“ stehen mit dem schon traditionellen Boßeln im Herbst und der Jahresabschlussfeier an.