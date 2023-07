Untertürkheim: Kein Platz für Faschisten!

Empört mussten wir am 24. Juli aus den Medien erfahren, dass im Inselbad Untertürkheim die faschistische Organisation „Identitäre Bewegung- Wackre Schwaben“ eine Aktion gegen Migranten gemacht hat. Das Motto war „Remigration für sichere Freibäder“. Das ist kombiniert mit einer koordinierten AfD-Großplakat-Kampagne, wo mindestens fünf Hetz-Plakate ums Inselbad herum stehen. Aufhänger war, dass im übervollen Schwimmbecken des Inselbads während der Hitzetage junge Männer junge Mädchen sexuell angemacht haben. Das geht gar nicht. Aber: Nirgends ist bestätigt, dass es sich bei den Tätern um migrantische Jugendliche und bei den Opfern um „deutsche Frauen“ gehandelt hat. Das Sexismus-Problem wird so also null gelöst. Für die Faschisten aber Anlass, rassistische Propaganda zu machen. Und das in einer Stadt mit 45 % Migrationshintergrund in der Bevölkerung.

Stuttgart verteidigt stolz: Kein Platz für Rassismus! Seit Jahrzehnten leben und arbeiten Deutsche und Menschen mit ausländischen Wurzeln in Untertürkheim zusammen, ob bei Kaufland, Mercedes oder in den umliegenden Altersheimen. Wir sitzen nebeneinander in der Schule, feiern zusammen, sind solidarisch, ohne Ansehen der Herkunft. Stuttgart ist eine Stadt der internationalen Solidarität.

Untertürkheim und das Inselbad wurden die letzten Wochen überregional in ein schlechtes Licht gerückt. Dabei haben wir im ABZ erst am 15. Juli 2023 ein wunderbares Neckarfest der internationalen Solidarität gefeiert mit 25 unterstützenden Initiativen. Wir sind deswegen als Arbeiterbildungszentrum der Meinung und ergreifen die Initiative, dass Untertürkheim aufstehen muss, um zu zeigen: Kein Platz für rechte Hetze!

Wir haben dazu für Montag 15 Uhr eine Kundgebung am Carl-Benz-Platz angemeldet. Es wäre schön, wenn wir dafür zusammenarbeiten und mobilisieren und die ganze Vielfalt unseres Stadtteils zum Ausdruck kommt. Natürlich sind wir auch interessiert an weiteren Ideen und Initiativen, um sie gemeinsam zu entwickeln. Klar, die Ferien haben gerade begonnen. Aber wir hoffen auf eure/ihre Rückmeldung.

Herzliche Grüße

Petra Ledere