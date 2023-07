Westlichen Imperialisten geht der Putsch in Niger gegen den Strich

Im westafrikanischen Niger hat die Präsidentengarde unter dem Kommando von General Omar Tchiani mit Teilen der Armee am 26. Juli einen Putsch unternommen. Präsident Mohamed Bazoum befindet sich unter Arrest.

Es sieht so aus, dass der Putsch den westlichen Imperialisten schadet, die nach ihrem Abzug aus Mali im Niger einen Stabilitätsanker des Westens einschließlich Rohstoffausbeutung und militärischer Zusammenarbeit sahen. Der Putsch findet in einer Situation statt, da Russland seinen Einfluss in Afrika in Konkurrenz zu China und vor allem zu den alten imperialistischen Mächten ausbaut. Wagner-Söldner agieren in Mali, in Libyen, in der Zentralafrikanischen Republik und in Mosambik. Ob auch die Präsidentengarde des Niger, eines wichtigen Exportlands für Uran, Kontakt zu den Wagner-Leuten hat, ist derzeit nicht bekannt. Es wird zu verfolgen sein, ob und wie Russland seinen Einfluss in Niger ausbaut.

Die Putschisten haben noch keine Pläne bekanntgegeben. Etwa, ob sie die rund 1500 im Niger stationierten französischen und die 1000 amerikranischen Soldaten loswerden wollen. Es gibt auch die Auffassung, dass der Putsch vom französischen Imperialismus genutzt wird. Der Gastkommentator Ousman Kali,auf dessen Beitrag der Link am Ende dieses Textes verweist, geht besonders auf das zwischenimperialistische Ringen im Niger ein. Er schreibt:

"Seit der formellen Unabhängigkeit des Landes im August 1960 regiert der französische Imperialismus das Land, indem er ihm seine Währung, den CFA, aufzwingt, die Wirtschaft kontrolliert, die Offiziere der Armee ausbildet, die er mit Material made in France ausstattet, und es ist immer noch der französische Imperialismus, der die nigrische Intelligenz an französischen Universitäten ausbildet. Nichts kann ohne seine Zustimmung getan werden und all dies bestätigt, dass Niger eine französische Neokolonie ist.

Auf einer der offiziellen Seiten der nigrischen Regierung heißt es zu dieser ständigen französischen Präsenz: "Neben dem Uranabbau durch den ORANO-Konzern (…) sind mehrere französische Unternehmen in verschiedenen Bereichen in Niger tätig, wie z.B. in der Industrie mit der BRASSERIE [Bierherstellung ] BRANIGER der CASTEL-Gruppe, der Wasseraufbereitung und -verteilung mit der VEOLIA-Gruppe (Gesellschaft zur Nutzung von Wasser des Niger), dem Tiefbau mit SOGEA SATOM der VINCI-Gruppe, dem Bohrwesen mit FORACO, der Logistik und dem Transport mit AGS, SDV der BOLLORÉ-Gruppe, GETMA und AIR FRANCE. (...) Im Ölvertrieb hält TOTAL derzeit einen Marktanteil von etwa 40 %. (... ). Die französische Präsenz zeigt sich auch im Vertrieb von Kraftfahrzeugen mit CFAO [wichtiger Akteur u.a. im Bereich der Mobilität, mit einem umfangreichen Vertriebsnetz], im Vertrieb von Bergbau- und Baumaschinen mit der Firma Manutention Africaine (Tochter von DELMAS EXPORT), im Vertrieb von Chemikalien mit AGRIMEX (SAPHYTO), im Versicherungsmaklergeschäft (GRAS SAVOYE), im Telekommunikationsbereich mit Orange (ORANGE-Gruppe) und in anderen Dienstleistungsunternehmen wie Chronopost (Beförderung von Briefen und Paketen) oder Prevalys im Gesundheitssektor.

Bei diesem Unternehmen steht nicht nur Frankreich im Mittelpunkt, dessen Ziel es ist, ein System zu retten, in dem Korruption, Veruntreuung öffentlicher Gelder, illegale Bereicherung, Vetternwirtschaft und das Elend des Volkes mit bloßem Auge zu sehen waren! Wie üblich wird dieses Frankreich vom US-Imperialismus und seinen deutschen Verbündeten begleitet, die das nigrische Territorium als Rückzugsort nutzen, um nicht nur einen Krieg gegen militante Islamisten zu führen, sondern auch und vor allem, um die beiden natürlichen Ressourcen Nigers, Uran und Erdöl, in die Hände zu bekommen.

In diesem unerbittlichen wirtschaftlichen und militärischen Krieg um die Kontrolle der natürlichen Ressourcen des Landes hat der US-Imperialismus die Stadt Agadez in ein riesiges militärisches Überwachungszentrum verwandelt, in dem eine große Drohnenbasis in der Nähe der libyschen Grenze eingerichtet wurde. Militärexperten schätzen den Wert dieses Zentrums auf etwa 100 Millionen US-Dollar. Neben dem Bau dieses Zentrums sind auch 800 Spezialkräfte vorgesehen, und die Streitkräfte Nigers werden mit gepanzerten Fahrzeugen, Überwachungs- und taktischen Transportflugzeugen ausgestattet. Obwohl der französische Imperialismus sich Niger unter den Nagel gerissen hat, ist das Land dennoch zu einem strategischen Verbündeten der USA geworden, um einen schmutzigen Krieg gegen die unterdrückten Völker der Subregion zu führen.

Der chinesische Riese hat Hunger! Dieses enthemmte China hat sich in den letzten zehn Jahren in einen beispiellosen Wirtschaftskrieg auf dem afrikanischen Kontinent gegen seine französischen, amerikanischen, britischen und deutschen Konkurrenten gestürzt. Man kann in der Tat feststellen, dass in der Sahelzone von Mauretanien über Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad bis zum Sudan chinesische Unternehmen an allen Fronten stehen, um ohne Rücksicht auf Verluste die Märkte für Kupfer, Kobalt, Gold, Öl und Uran abzuschöpfen. Daraus lässt sich schließen, dass dieser von imperialistischen Kreisen initiierte Staatsstreich auch gegen den chinesischen Imperialismus gerichtet ist. Tatsächlich haben sich die China National Petroleum Corporation (CNPC) und ihre Tochtergesellschaft Wapco in der Ortschaft Gaya, - im Südwesten des Niger - in der Nähe von Benin niedergelassen, wo die größte Ölpipeline des Kontinents gebaut wird. Die fast 2.000 km lange Pipeline wird die Ölquellen des Agadem-Feldes im äußersten Osten bis zum Hafen Sèmè in Benin verbinden, von wo aus das nigrische Rohöl abtransportiert werden soll. Nach Angaben der nigerianischen Behörden werden "sechs Milliarden US-Dollar investiert, davon vier Milliarden US-Dollar für die Erschließung der Ölfelder (in Agadem) und 2,3 Milliarden US-Dollar für den Bau der Pipeline".

Ousman Kali zieht die Schlussfolgerung: "Die Lösung liegt in der Mobilisierung und Organisierung des nigrischen Volkes und der Arbeiterklasse gegen die reaktionäre Bourgeoisie und die Putschisten. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass diese Machtübernahme des Militärs zur Rettung der Macht den vollständigen Bankrott des Neokolonialismus in Niger bestätigt. In dieser Situation rufen wir die Patrioten und revolutionären Demokraten in Niger auf, die Bewusstseinsbildung der arbeitenden Massen zu intensivieren, sich zusammenzuschließen und sich konsequent zu organisieren, um die Putschisten und die reaktionäre Bourgeoisie in Niger zu stürzen und schließlich die verschiedenen imperialistischen Pole aus dem Land zu vertreiben."

Hier steht der Beitrag von Ousman Kali in voller Länge zur Verfügung.