Zwei mal deutsch-indische Freundschaft

Zufrieden äußerte sich Habeck: »Ich bin dankbar und freue mich, dass die indischen Partner ihre Türen und, ja auch ihre Geschäftsbücher aufmachen für deutsche Investitionen in Indien«. Was da an Geschäften und Vereinbarungen geplant ist, klingt erst mal beeindruckend: Das sind Geschäfte zur Förderung erneuerbarer Energien vor allem von grünem Wasserstoff und ein Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels in Deutschland.

Fast gleichzeitig trafen sich Genossinnen und Genossen der ICOR-Parteien - der CPI ML Red Star von Indien und der MLPD aus Deutschland. Gemeinsam erklären sie ihre entschiedene Gegnerschaft zur Ausbeutung der Arbeitskräfte und der Natur des indischen Subkontinents. Indien hat inzwischen die größte Bevölkerung der Welt mit 1,42 Milliarden Menschen. Und da maßt sich Deutschland an, Arbeitskräfte abzuwerben, die sich in dem Land mit großen Anstrengungen Kenntnisse erworben und eine Ausbildung erkämpft haben wie im IT-Bereich oder in der Pflege? Und wer etwas hinter die Kulissen schaut, erfährt, dass indische Konzerne rücksichtslos die wertvollste Ressource Nepals, das Wasser, maximalprofitbringend ausbeuten. Dies insbesondere unter der Flagge der »Entwicklung« oder der »ökologischen Transformation«.

CPI ML RS und MLPD erklären: diesen Plänen der Ausbeutung durch das vereinigte Finanzkapital werden wir entschieden den Kampf ansagen. Wir werden im Gegenteil unsere Zusammenarbeit stärken, dass die Arbeiter, die Frauen, die Umweltschützerinnen und Umweltschützer sich länderübergreifend im Kampf gegen den Imperialismus zusammenschließen. In beiden Ländern bestehen gute Voraussetzungen dafür: sowohl die Arbeiter- als auch insbesondere die Umweltbewegung nehmen einen deutlichen Aufschwung. Mit der ICOR besteht eine starke Plattform der weltweiten Koordination, Kooperation und Klarheit über den notwendigen ökologischen Paradigmenwechsel sowie eine Gesellschaft ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. Wir fordern die deutsche Regierung auf, Druck auf die Modi-Regierung auszuüben, damit diese resolute Schritte unternimmt, um die andauernden faschistischen Attacken auf ethnische, indigene und religiöse Minderheiten in Manipur sofort zu lösen.