20 Spenderinnen und Spender haben schon 60 Prozent aufgebracht

Der Film über den 1. Weltkongress der United Front am 5./6. September in Truckenthal ist wichtig besonders für Leute, die nicht teilnehmen können, das Geschehen aber hautnah verfolgen wollen. "Da ich aus Krankheitsgründen leider nicht daran teilnehmen kann, bin ich diesem Filmprojekt sehr dankbar." Das schrieb einer der Spender in einem Kommantar auf der Spendenplattform. Ein überzeugender Grund für eine Spende! Mit 4200 € sind inzwischen schon 60 Prozent der veranschlagten 7000 € finanziert.

Die Kampagne läuft hier auf Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/125129-film-ueber-den-gruendungskongress-united-front

Der 1. Weltkongress der United Front findet nach der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vom 4. bis 6. September in Thüringen statt. Für die Finanzierung des Kongresses selbst läuft im Vorfeld ebenfalls - wie zum Film - eine Spendenkampagne. Gegen Spende können Postkarten und Plakate mit dem Motiv des Bilds "Einheitsfront" (siehe oben) des Karlsruher Künstlers Rainer Günther erstanden werden. Damit dieses Geld auch rechtzeitig zur Verfügung steht, werden diejenigen, die die Spenden gesammelt haben, gebeten, diese jetzt und fortlaufend zu überweisen. Spenden können auf das folgende Konto der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International überwiesen werden: IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: "United Front"