200 scharfe Messer zur Finanzierung der „United Front“

Dazu kann jede und jeder einen kleinen Beitrag leisten - wer a) ein gutes Küchenmesser braucht (wer braucht das nicht?) und wer b) damit zugleich die United Front unterstützen will. Win-win-Situation nennt man so was neudeutsch. Die Aufschrift auf dem Messer: United Front – Gründungskongress 4. bis 6. September 2023 in Truckenthal/Deutschland. Die beauftragte Firma mit dem Namen Friedrich Engels & Cie. GmbH, Solingen auf dem Etikett ist auch nicht ganz zufällig.