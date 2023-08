Aufruf zum Gedenken an Mouhamed Lamine Dramé und zur Demonstration

Wir protestieren mit unserer Demonstration gegen die reaktionäre Verschärfung in der Flüchtlingspolitik, die die EU-Innenminister beschlossen haben. Das Tunesien-Abkommen ist ein menschenverachtender Höhepunkt der organisierten, oft tödlichen Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen Europas. Die reaktionäre Vorschläge überbieten sich – zuletzt forderte Thorsten Frei von der CDU das »Individualrecht auf Asyl«, wie es im Grundgesetz verankert ist, abzuschaffen. „Ein historischer Moment zum „Schutz der Menschenrechte“ – feiert Innenministerin Nancy Faeser die Abschottungsbeschlüsse der EU. Wir lehnen die Einrichtung von Inhaftierungslagern an den EU-Außengrenzen strikt ab, die selbst Frauen und Kinder betrifft. Für das Recht auf Flucht!

Am 8. August 2023 jährt sich die Erschießung von Mouhamed Lamine Dramé durch Dortmunder Polizisten zum ersten Mal. Inzwischen sind zwar fünf beteiligte Polizisten angeklagt, aber der Prozess hat nicht begonnen und das Gericht noch nicht mal einen konkreten Termin anvisiert. Wir fordern Gerechtigkeit für Mouhamed und rufen für Samstag den 12.08.23 um 14 Uhr zu einer gemeinsamen Demonstration auf. Der Gerichtsprozess muss JETZT beginnen, die Verantwortlichen für die Tötung von Mouhamed müssen verurteilt werden.

Demonstration am 12. August 2023 um 14.00 Uhr Kurt-Piehl-Platz, ab 17 Uhr Konzert auf dem Kurt-Piehl-Platz.

Wir kritisieren den Versuch der Täter-Opfer-Umkehr, wenn es in einem anonymen Interview mit vier Polizisten der Wache Nord in der Bildzeitung heißt : „Eine Unschuldsvermutung gibt es für uns nicht mehr, es findet eher eine bewusste Kriminalisierung von Kollegen statt.“ Das ist objektiv eine Rechtfertigung der Erschießung von Mouhamed. Die Familie hat zu uns mehrfach eindringlich geäußert, dass sie am Prozess teilnehmen und den Ort, an dem Mouhamed getötet wurde, kennenlernen möchte.

Wir, die Unterzeichnenden, rufen deshalb auf:

Gerechtigkeit für Mouhamed!

Kampf der faschistoiden Flüchtlingspolitik der EU! Weg mit dem menschenverachtenden EU-Abkommen mit Tunesien!!“

Gerichtsverhandlung jetzt! Lückenlose Aufklärung und Bestrafung aller Verantwortlichen in Polizei und Politik für den Tod von Mouhamed Lamine Dramé!

Weg mit den rassistisch-motivierten Personenkontrollen („racial-profiling“) durch die Polizei in der Dortmunder Nordstadt!

Weg mit dem Polizeigesetz in NRW!

Gegen wachsende Polizeigewalt und Rassismus!

Für das Recht auf Flucht!

Für Völkerfreundschaft und internationale Solidarität!

Erstunterzeichner für den Aufruf zur Demonstration und Konzert am 12.8.2023:

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität

Freundeskreis Mouhamed

Rechtsanwalt Heinz Schmitt, Duisburg, seit 40 Jahren Verteidiger von linken und revolutionären Migranten in politischen Strafverfahren und Aufenthaltsangelegenheiten.

Ayten Karaman, Yeni Kadin/Neue Frau, Delegierte bei der 3. Weltfrauenkonferenz in Tunis

Andreas Kossack (IGM-Vertrauensmann),

Meral Dogan, Mitglied des Bundesmigrationsausschusses der Ver.di

Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD

Anna Schmid, Jugendverband REBELL

Heinz Ratz, Schriftsteller und Musiker, Träger der Integrationsmedallie der Bundesrepublik Deutschland

Aribert Peltz, Stahlarbeiter und IGM-Vertrauensmann

Compania Bataclan, Band aus NRW

Dr. Claus Melter/ Hochschule Bielefeld/ Verein Entschieden gegen Rassismus und Diskriminierung Bielefeld

Fitz Ullmann, Internationalistisches Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg

Carola Rackete, Kapitänin auf der "Sea Watch 3".

Stefanie Augustin Deutsch-Philippinische-Freunde

Ingrid Schween "Die Unbeugsamen Velbert/Essen"

Sevim Frauenverband Rozerin Dortmund

Celestine Dingkah, Southern Cameroon European Women e.V.

Dortmunder Montagsdemo

Brigitte Gebauer, Bundesvorstand Frauenverband Courage

Peter Römmele, Vorsitzender des MLPD-Landesverbandes NRW

Lisa Höchtl, Sprecherin der Montagsdemo Köln

Alassa Mfouapon (Bundessprecher Freundeskreis Flüchtlingssolidarität)

Marja Spaans (Marikana)

Helga Dolezyk-Hechler (MLPD Dortmund)

Sarah Rißmann (Internationalistisches Bündnis),

Klara Kossack (Jugendverband Rebell und Rotfuchsorganisation)

Rezan Tay (für die Sprechergruppe Freundeskreis Mouhamed Dortmund)

Armin Kolb, Sprecher Solidarität International

ADHF - Föderation für demokratische Rechte in Deutschland

ATIF - Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland

Der Aufruf im pdf-Format