Piräus / Griechenland

Der US-Flugzeugträger ist im Hafen und im Land nicht erwünscht

Gewerkschaften und städtische Organisationen zogen am Freitagnachmittag zu einer Versammlung auf dem Alexandra-Platz in Piräus, um die Anwesenheit des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford in der Faliro-Bucht anzuprangern.

Von Iordanis Georgiou