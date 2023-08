Die Hälfte ist finanziert - Drehbuch in Arbeit

Auch er bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die inzwischen schon eingegangenen 3520 Euro.

Der Spenden geht ganz einfach: im untenstehenden Link nach unten scrollen und „Jetzt Spenden“ anklicken. Dann öffnet sich ein Fenster. Darin kann der Betrag, die Zahlungsart, die Adresse angegeben werden. Nicht vergessen: Anklicken, wenn ihr eine Spendenbescheinigung wollt. Sie kommt von betterplace automatisch im Februar des folgenden Jahres. Diese Spenden an die Willi-Dickhut-Stiftung e. V. können zu 50 % von der Steuer abgesetzt werden. Der automatisch eingestellte „freiwillige Betrag an betterplace“ kann geändert oder auch gelöscht werden. betterplace verlangt für seine – sehr gute – organisatorische Verwaltung und finanzielle Transaktion eh pauschal 2,5 % des Spendenaufkommens. Verbreitet den Link in euren Netzwerken und Freundeskreisen!

Die Kampagne läuft hier auf Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/125129-film-ueber-den-gruendungskongress-united-front

Der 1. Weltkongress der United Front findet nach der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vom 4. bis 6. September in Thüringen statt. Für die Finanzierung des Kongresses selbst läuft im Vorfeld ebenfalls - wie zum Film - eine Spendenkampagne. Gegen Spende können Postkarten und Plakate mit dem Motiv des Bilds "Einheitsfront" (siehe oben) des Karlsruher Künstlers Rainer Günther erstanden werden. Damit dieses Geld auch rechtzeitig zur Verfügung steht, werden diejenigen, die die Spenden gesammelt haben, gebeten, diese jetzt und fortlaufend zu überweisen. Spenden können auf das folgende Konto der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International überwiesen werden: IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: "United Front"