Erste Proteste gegen Kürzungspläne

Am Montag demonstrierten Tausende in mehreren Städten des Landes gegen ein skandalöses Gerichtsurteil. Allein in der Hauptstadt Sofia beteiligten sich rund 5000 Menschen. Ein Gericht in der Stadt Stadt Stara Zagora hatte einen Mann wegen angeblich nur „leichter“ Verletzungen seiner Ex-Freundin freigesprochen. Er hatte dem Teenager Hunderte von Schnitten zugefügt, ihr die Nase gebrochen und ihr die Haare abrasiert. Die Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift "Keine einzige Frau mehr".