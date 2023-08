Gelsenkirchen

Fast 30 Euro Spenden für die Internationale Bergarbeiterkonferenz gesammelt

Nach unserem erfolgreichen Werbeumzug für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in der Schüngelbergsiedlung in Gelsenkirchen-Buer¹ haben wir am gestrigen Montag noch einmal für die Konferenz Spenden gesammelt.

Korrespondenz